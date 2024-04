"Ghetoul" de pe strada Carierei din Brasov, declarat "asezare informala". Urmeaza Caramidariei

Brasovenii care stau de zeci de ani pe strada Carierei din Brasov, dar multi dintre ei nu pot obtine acte de identitate pentru ca stau in case ilegale vor putea avea, in sfarsit, mult asteptatul buletin de Brasov.O masura care va permite rezolvarea "crizei buletinelor"Un prim pas a fost facut in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov de joi, 25 aprilie, cand alesii au aprobat o hotarare prin care o zona a acestei strazi a fost declarata "asezare informala". Acest statut va permite ... citește toată știrea