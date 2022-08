Ghid de organizat bagajul pentru o vacanta perfecta

Daca femeilor le-ar trebui o lista cu ce nu trebuie sa nu puna neaparat in bagaj cand pleaca in vacanta pentru ca numarul de valize si genti sa fie cat mai mic, barbatii sunt mai superficiali si atunci cand isi fac bagajele singuri pentru a pleca in vacanta, de cele mai multe ori nu isi iau toate cele necesare.Ca sa fii pregatit pentru orice si vacanta sa fie relaxanta atunci noi te vom ajuta sa nu uiti nimic important fara a te incarca cu ... citeste toata stirea