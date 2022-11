Ghid MAE pentru romanii care merg la Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat online un ghid pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in Qatar pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2022.Sunt prezentate conditiile de calatorie, dar si detalii legate de cultura tarii din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.Cea de-a 22-a editie a Cupei Mondiale de Fotbal va avea loc in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie.Este prima Cupa Mondiala de Fotbal ce va avea loc in Orientul Mijlociu si, de asemenea, prima organizata de o ... citeste toata stirea