Ghidul de finantare pentru servicii sociale, dezbatut in 23 martie. Intalnirea va avea loc la Primaria Brasov

Primaria Municipiului Brasov a anuntat ca in 23 martie, incepand cu ora 10.00, va organiza o intalnire in cadrul dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind finantarea nerambursabila din bugetul municipiului a proiectelor din domeniul social pe anul 2022.Intalnirea se va desfasura atat in format fizic - in sala de sedinte a Consiliului Local, la sediul Primariei Municipiului Brasov (B-dul. Eroilor, nr. 8) - precum si prin intermediul platformei ZOOM (persoanele interesate de varianta ... citeste toata stirea