Dupa doua sedinte in care nu a ajuns nici macar in etapa dezbaterii, Ghidul pentru promovarea sportului de performanta a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de plen a Consiliului Local Brasov din 31 octombrie.In documentatia aferenta proiectului de hotarare se mentioneaza ca noul Ghid include prevederi privind transparenta in ceea ce priveste utilizarea fondurilor publice. Astfel, cluburilor sportive de drept privat finantate din fonduri publice in proportie de cel putin 50% din bugetul ... citeste toata stirea