Reprezentantii Primariei Ghimbav au inaugurat, astazi, un nou club al seniorilor. Pensionarii din oras vor putea sa se intalneasca, sa organizeze evenimente si sa socializeze in acest centru.Clubul are o suprafata de aproximativ 78 de metri patrati si are o bucatarie, o baie si o camera. Reabilitarea cladirii, ce apartine Primariei ... citeste toata stirea