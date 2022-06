Ghimbav: Locuinte temporare pentru cele 12 familii ramase in strada dupa incendiul din 30 aprilie

12 familii din Ghimbav, cu o situatie economica precara, au ramas in strada in 30 aprilie 2022, dupa ce casele in care stateau au fost distruse de un incendiu (foto). Primaria Ghimbav a anuntat ulterior ca are in plan sa construiasca alte locuinte pentru aceste familii, insa acest lucru nu se va intampla prea curand, pentru ca este nevoie de parcurgerea unor etape birocratice impuse de legislatie. In aceste conditii, pentru ca oamenii sa aiba un adapost, ... citeste toata stirea