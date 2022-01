Ghimbav: Soferul "1 la mie" si ghinionistul din cale

Politisti din cadrul Politiei Orasului Ghimbav i-au deschis dosar penal unui sofer care a scapat teafar in urma unui accident pe care l-a produs luni, 17 ianuarie, pe DN1. Desi a avariat doua masini, si pe a lui, si pe a unui ghinionist care i-a "parcat" in cale, vinovatul va raspunde penal doar pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", accidentul fiind declarat fara victime. "In fapt, luni seara, in jurul orei 22.30, un barbat, in varsta de 44 ani, ... citeste toata stirea