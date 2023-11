Daca in urma cu aproximativ 10 ani, Ghimbavul era un oras mic, cu o populatie imbatranita, acum localitatea este una in plina expansiune, in care s-au mutat numeroase familii tinere. In aceste conditii, infrastructura educationala a devenit insuficienta, astfel ca autoritatile locale au fost puse in situatia de a gasi solutii pentru cresterea capacitatii unitatilor de invatamant. O solutie gasita de edili este ... citeste toata stirea