Ghimbavul se pregateste pentru un nou festival medieval

Primaria Ghimbav va organiza si in acest an festivalul medieval, un eveniment pentru care autoritatile au pregatit un buget generos. Astfel, pentru pregatirea acestui festival, programat pentru perioada 19 - 21 august, primaria a lansat o licitatie, valoarea estimata a contractului fiind de 416.500 lei, cu tot cu TVA.Ca in fiecare an, festivalul se va desfasura in piateta din fata primariei si in curtea bisericii fortificate.Conform agendei festivalului, deschiderea oficiala a festivalului ... citeste toata stirea