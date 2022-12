Ghimbavul va avea un centru SPA nou si o sala de sport modernizata, in 14 luni

A fost predat amplasamentul pentru noul centru SPA din Ghimbav, anuntul a fost facut, marti, de primarul orasului, Ionel Fliundra.,,Astazi chiar de Sfantul Nicolae Protectorul Copiilor am predat amplasamentul si am dat ordinul de inceperea lucrarilor pentru constructia centrului SPA si modernizarea salii de sport prin extinderea locurilor, inlocuirea panourilor, eficientizarea energetica, fatade de otel si sticla si multe altele.Termenul de executie este de 14 luni si suntem increzatori in ... citeste toata stirea