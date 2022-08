Ghimbavul va avea un weekend medieval

In acest weekend, in centrul Ghimbavului se desfasoara Festivalul Medieval, iar circulatia va fi inchisa in fata Primariei, motiv pentru care RATBV a anuntat ca traseul liniei 210 va fi usor deviat. Astfel, in perioada 19 - 21 august, autobuzele ce deservesc linia 210 vor circula prin zona centrala a orasului, pe strazile Noua si Nucului, astfel ca nu vor mai opri in statiile "Fagarasului" si "Morii". Pentru preluarea sau debarcarea calatorilor in zonele limitrofe, vor fi infiintate doua statii ... citeste toata stirea