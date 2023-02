Ghimbavul vrea sa-si construiasca Policlinica

Ghimbasenii vor avea o policlinica in orasul lor, insa pana unitatea medicala sa fie inaugurata va mai dura o vreme. In acest moment, proiectul este in etapa pregatirii documentatiilor tehnice, iar pentru elaborarea lor, Primaria Ghimbav a semnat in 10 februarie un contract in valoare de 297.500 lei (inclusiv TVA) cu firma SC Stufo Arhitectura SRL din Constanta.Conform contractului, firma va realiza Studiul de fezabilitate si alte documentatii ... citeste toata stirea