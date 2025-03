Ghinioanele se tin lant la Rasnov. Dupa "criza apei" din 14 - 16 martie, inca 4 avarii

Reteaua de apa de la Rasnov este departe de a fi una perfecta, avariile fiind deja la ordinea zilei. De altfel, potrivit anunturilor Serviciului de Utilitati Publice Rasnov, numai in 18 si 24 martie au fost raportate patru avarii, acestea dupa "criza apei" din perioada 14 - 16 martie.Astfel, in 18 martie, a fost raportata o avarie pe strada Bujorului, insa alimentarea cu apa nu a fost intrerupta. Apoi, in 20 martie, s-a produs o avarie in fata Scolii Gimnaziale nr. 3, iar pentru remedierea ... citește toată știrea