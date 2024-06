Ghiseu unic pentru consiliere energetica, la Brasov

Fiecare judet din Romania va avea ghiseu unic pentru consiliere energetica, pentru renovarea locuintelor si instalare de panouri fotovoltaice.Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, infiintarea retelei nationale de ghisee unice de eficienta energetica, in scopul oferirii serviciilor de informare, consiliere tehnica si sprijin in domeniul eficientei energetice si al productiei de energie regenerabila pentru consumatori si prosumatori, potrivit News.ro.Actul normativ prevede infiintarea si ... citește toată știrea