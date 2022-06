"Ghiveciul aromatic" din Piata Unirii din Brasov ar putea fi mutat

"Gradina urbana" cu plante aromatice din Piata Unirii din Brasov ar putea fi mutata in alt loc din oras. Anuntul a fost facut miercuri, 29 iunie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, in timpul sedintei de plen a Consiliului Local Brasov. Acest anunt a fost facut in contextul in care proiectul de hotarare de Consiliu Local privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Brasov si Asociatia Metropolitana Brasov pentru implementarea proiectului "Food wave" a fost retras de pe ordinea de zi, ... citeste toata stirea