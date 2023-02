Gigacaloria platita de brasoveni, printre cele mai ieftine din Romania

Pentru brasovenii racordati la sistemul centralizat de termoficare, faptul ca stau in Brasov este un avantaj. Cu un pret al Gigacaloriei de 233,06 lei (in sezonul rece, cand se aplica un TVA de 5%), Brasovul este printre cele mai ieftine orase mari din Romania.Comparativ, in Bucuresti, populatia plateste 347 lei pentru o Gigacalorie, in Cluj - 278 lei pe Gigacalorie. In Craiova, populatia plateste 499 lei pe Gigacalorie. La Constanta, pretul platit de populatie este de 450 lei pe Gigacalorie, ... citeste toata stirea