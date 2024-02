Gigi Becali a invins statul roman la CEDO: "Trebuie sa dea 9 milioane de euro, plus daune. Prea mult a suferit familia mea!"

Becali a dezvaluit ca a castigat procesul la CEDO pe care l-a intentat in cazul schimbului de terenuri pe care l-a avut cu Ministerul Apararii Nationale, in 1999.A fost apoi acuzat ca a prejudiciat statul cu aproximativ 900.000 de dolari.Gigi Becali a fost condamnat pe 20 mai 2013 la trei ani de inchisoare cu executare. Gigi Becali a iesit dupa gratii in ... citește toată știrea