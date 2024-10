Giratoriu pentru intersectia care blocheaza orasul

Primaria din Codlea a incercat de mai multe ori sa gaseasca un constructor pentru a amenaja un sens giratoriu in oras, in vederea fluidizarii traficului dintr-o intersectie de pe ruta ocolitoare la DN 1, care incepuse sa se cam aglomereze. Constructorii brasoveni nu prea au fost interesati de lucrare, dar la procedura lansata in luna iulie a fost depusa totusi o singura oferta. Aceasta a venit din partea unei companii din judetul Giurgiu, Iris Beta Project, care s-a angajat ca va amenaja rondul ... citește toată știrea