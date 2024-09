Giratoriu suspendat de la Predeal, departe de etapa licitatiei

Anuntata pentru aceasta primavara, licitatia de lucrari pentru construirea giratoriului suspendat de la intrarea in Predeal, dinspre Bucuresti, mai are de asteptat. Astfel, potrivit unui Economedia, pentru acest proiect, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a predat in luna iulie a acestui an documentatia tehnica, iar in acest moment documentatia este verificata de catre un auditor de siguranta rutiera in vederea elaborarii Raportului de audit si siguranta ... citește toată știrea