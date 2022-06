Giratoriul "incurca-lume" de la intrarea in Ghimbav

Regulile sunt facute pentru a fi incalcate, spune o vorba din popor, si cam asa este si in cazul sensului giratoriu de la intrarea in Ghimbav dinspre Brasov. Practic, DN 1 are doua benzi pe sens pe tronsonul dintre Brasov si Codlea, insa in zona de intrare in aceasta intersectie in rod, traficul se reduce la cate o banda pe sens. Soseaua este insa mai larga, astfel ca este inevitabil sa nu se formeze cate doua coloane de masini si implicit sa apara disensiuni intre conducatorii auto cu privire ... citeste toata stirea