Glodul din Stupini si bocancii lasati la bariera

Localnicii de pe unele strazi din cartierul Stupini din Brasov au ajuns sa isi puna pungi de gunoi in picioare ca sa traverseze strazile pline de noroi.Iesirea din casa a devenit o adevarata aventura pentru cei care locuiesc pe strazile, unde, in primavara, au inceput lucrari de introducere a retelei de canalizare. Mai multe strazi sunt inca in plin santier, iar odata cu venirea ploilor soseaua a inceput sa arate ca dupa razboi.Imagini demne de Evul Mediu au fost surprinse de catre ... citește toată știrea