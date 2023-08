In ceea ce se crede a fi o descoperire in premiera mondiala, cercetatorii de la universitatea Otago, din Noua Zeelanda, au descoperit ca glutenul din grau poate provoca inflamatii cerebrale la soareci.Cercetarea, publicata in Journal of Neuroendocrinology, poate avea importanta si pentru fiziologia umana."Soarecii sunt un model excelent pentru studiul fiziologiei umana. Ei au un sistem circulator, reproductiv, digestiv, hormonal si nervos foarte asemanator. Asadar, este foarte posibil ca ... citeste toata stirea