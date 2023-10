Este perioada in care satenii isi fac aprovizionarea cu lemne de foc. Dar in acelasi timp si perioada in care lemnul de foc este ,,o afacere" pentru cei care se ocupa cu administrarea padurilor. Pentru un mc de lemn se plateste de la 80 lei la 200 lei daca esti proprietar de padure, plus transportul pentru care se pretinte cel putin 600 lei/remorca incarcata cu 3 mc de lemn de foc. Cam aceeasi suma cer si persoanele care taie lemnul pentru a putea fi folosit in sobe sau centrale. Persoanele ... citeste toata stirea