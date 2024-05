Goana dupa sofer

Duminica, 19 mai, in jurul orei 9.00, politistii de la Rutiera au efectuat semnale regulamentare pentru oprirea unui autoturism care se deplasa pe DN13, dinspre localitatea Rupea, spre localitatea Maierus.Pentru ca persoana de la volan nu s-a conformat semnalelor efectuate, agentii au pornit in urmarirea autoturismului. In scurt timp, pe Drumul Forestier Valea Bozom, dupa ce autoturismul a fost ... citește toată știrea