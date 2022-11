Goana pe 13 Decembrie: Politia, cu girofarul, el, cu tupeu de om beat

Un sofer beat, ramas fara carnet inca din 2018, a dat de furca Politiei, in miez de noapte, pe strada 13 Decembrie din Brasov. Cand agentii i-au facut semn sa traga pe dreapta, a forjat masina, dar n-a putut-o controla: a intrat direct intr-o cladire. Si-a continuat fuga, dar tupeul si deciziile de om beat nu l-au ajutat cu nimic."In noaptea de duminica spre luni, 20/21 noiembrie, in jurul orei 1.25, in timp ce politistii rutieri desfasurau activitati specifice de control in traficului rutier, ... citeste toata stirea