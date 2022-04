Godina, dupa declaratiile Elenei Udrea: Sunt mame nevoite sa isi lase copiii pentru a munci in afara tarii din cauza unora care au furat si fura cu nepasare

Politistul Marian Godina a reactionat la declaratiile Elenei Udrea, atragand atentia ca sunt si mame nevoite sa munceasca in strainatate, departe de copii, "din cauza unora care au furat si fura cu nepasare". Reactia vine in contextul in care fostul ministru transmise un mesaj, dupa decizia de extradare dispusa in prima instanta de justitia din Bulgaria, in care spunea ca fetita ei va trece prin drama de a fi lasata fara mama pentru a doua oara. "Daca intrebi cupluri tinere din Romania de ce nu ... citeste toata stirea