Google a anuntat, miercuri, lansarea unui program destinat studentilor din opt tari europene, inclusiv Romania, menit sa ajute la formarea de competente si experti in domeniul securitatii cibernetice. Potrivit companiei, valoarea programului European Cybersecurity Seminars este de 10 milioane de dolari.Programul este dezvoltat de Google.org in parteneriat cu Incubatorul European de Cercetare a Conflictelor Cibernetice.Potrivit Google, "intr-o lume in care ... citeste toata stirea