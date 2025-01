GPS-ul, asa cum il cunoastem, ar putea fi inlocuit pe viitor cu un nou sistem, care va fi de mare ajutor mai ales avioanelor. Astfel, GPS-urile ar putea fi inlocuite cu un sistem de cartografiere tridimensionala, scrie Defense One. Instrumentul Pinpoint de la Maxar, aflat inca in faza initiala, se va folosi de drone pentru a scana imprejurimile sale in 3D, dupa care le va asemana cu hartile produse de Precision 3D Registration (P3DR), spune Peter Wilczynski, director de produs.In timp ce ... citește toată știrea