Gradina Zoologica Brasov vrea sa renunte la apa din sistemul public

Gradina Zoologica Brasov va incerca sa scape de factura la apa, iar pentru a reusi acest lucru are in plan sa isi amenajeze propriile surse de alimentare. Practic, prin aceasta investitie, se va renunta la alimentarea din reteaua publica a orasului, insa, va mai dura, pentru ca proiectul este acum in stadiul obtinerii acordului de mediu.Conform dosarului depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov, apele de suprafata de pe ... citeste toata stirea