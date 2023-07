Brasovul devine, pe zi ce trece, un fel de Gradina Zoologica, dar fara garduri de protectie. Animalele din padurile inconjuratoare vin in oras, atrase de faptul ca e mai usor sa gaseasca mancare la containerele de gunoi, decat sa caute in padure.Joi, 29 iunie, seara, un mistret a fost vazut in zona lacului din Noua (este posibil sa fie acelasi exemplar care i-a speriat pe locuitorii de pe strada Visinului, din acelasi cartier brasovean, joi dimineata), iar o ursoaica si cei 3 pui ai ei au ... citeste toata stirea