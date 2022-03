Gradinita 13 risca sa-si inchida portile. Ce spune viceprimarul Sebastian Rusu

Viceprimarul Sebastian Rusu (PNL) a venit astazi cu o prezentare a situatiei in care se afa Gradinta 13, din municpipul resedinta, care este in pericol de a fi evacuata, din cauza indolentei actualei conduceri a Primariei.Interesant este faptul ca, in timp ce era disperat sa cumpere activele Fabricii de Zahar Bod, primarul Allen Coliban (USR) nu si-a batut capul sa faca demersuri, timp de 6 luni, pentru a negeocia preluarea acestei gradinite.Iata ce spune viceprimarul Rusu:"Gradinita nr ... citeste toata stirea