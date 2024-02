Gradinita cu salina a intrat in santier

Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat joi, 6 februarie, deschiderea santierului la noua gradinita din cartierul Noua, unitate ce este construita pe un teren ce apartinea candva fabricii de camioane Roman SA. Deocamdata, constructorul lucreaza la amenajarea terenului, insa, a anuntat edilul, proiectul va fi finalizat in 12 luni."Brasovul are cel mai ambitios program de dezvoltare a infrastructurii educationale. Avem, in acest moment, sase gradinite si patru crese in stadiu avansate ale ... citește toată știrea