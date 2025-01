Gradinita de la "Depou", mai scumpa cu cateva milioane

Amenajarea noii gradinite din locul fostului depou de tramvaie va fi mai scumpa, dupa ce a fost definitivat proiectul tehnic. Astfel, pe baza costurilor estimate in studiul de fezabilitate, Primaria Brasov lansase in 2023 o licitatie in vederea derularii lucrarilor, iar in luna februarie 2024 a fost semnat contractul cu ICCO Facility Management Brasov in asociere cu constructorul bucurestean Tecton Engineers Parteners, valoarea fiind de 15.615.327,5 lei fara TVA (18,58 milioane lei cu TVA), ... citește toată știrea