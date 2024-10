Gradinita de la fostul depou de tramvaie din Brasov, gata in 20 octombrie 2025

Gradinita ce se va realiza in cartierul Tractorul din Basov, in locul fostului depou de tramvaie, a primit "unda verde" din partea Primariei. Mai exact, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat marti, 1 octombrie, printr-o postare pe retelele de socializare, ca a semnat autorizatia de construire a unitatii de invatamant prescolar de pe strada I.V. Socec nr. 4."Vom notifica si vom plati taxa catre Inspectoratul de Stat in Constructii, iar in 2 saptamani va incepe constructia efectiva. ... citește toată știrea