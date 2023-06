Daca in noile zone rezidentiale din Tractorul se lucreaza la crese si gradinite, pentru Bartolomeu - Avantgarden (unde se dezvolta mai multe proiecte rezidentiale), construirea unor unitati de invatamant este in etapa pregatirii documentatiilor. Astfel, de mai multi ani, Primaria Brasov a anuntat construirea unei gradinite pe strada Pelicanului din Bartolomeu, iar in sedinta Consiliului Local de joi, 29 iunie, va fi supus aprobarii costul investitiei.Mai exact, valoarea totala a proiectului ... citeste toata stirea