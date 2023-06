Relocarea copiilor de la Gradinita nr. 5 din Brasov, care urmeaza sa intre in reabilitare, a facut obiectul unui lung dialog in plenul din 30 mai, intre consilierul local Pamela Diaconu (PNL) si viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu.Astfel, inainte sa se intre in ordinea de zi a Consiliului Local, Pamela Diaconu - consilier local PNL - spus ca la Gradinita nr. 5 au fost programate lucrari de consolidare a cladirii, ceea ce ar afecta activitatea institutiei. "M-ar interesa sa stiu ce demersuri ... citeste toata stirea