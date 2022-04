Gradinita pe 8.639 mp din fostul Roman

Primaria Brasov a inceput anul trecut demersurile pentru constructia unei noi gradinite si in Noua, tinand cont ca in ultimii ani si acest cartier a inceput sa se dezvolte si numarul de locuri in unitatile prescolare existente va fi insuficient. Astfel, anul trecut a fost contractata partea de proiectare pentru aceasta investitie, iar odata cu documentatiile tehnice a inceput si partea de avizare din punct de vedere urbanistic. In vederea autorizarii constructiei, recent, a fost emis un nou ... citeste toata stirea