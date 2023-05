Scoala Altfel le-a adus o zi speciala micutilor de la Gradinita nr. 3B "Sfanta Filofteia" din Brasov. Dupa ce au invatat sa faca iaurt, ajutati de una dintre mamici, copiii au iesit in curte si au participat la mai multe jocuri si concursuri care au adus o veselie de nedescris in randul acestora."Dimineata (luni, 22 mai - n.r.), de la ora 9:00, am invatat cum sa preparam laptele si sa facem un iaurt gustos cu fructe. La ora zece si jumatate am iesit sa facem un traseu aplicativ, am mers prin ... citeste toata stirea