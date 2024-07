Gradinite estivale pentru copiii din medii defavorizate

Peste 1.500 de copii din medii defavorizate din toqata tara (inclusiv din judetul Brasov) vor merge la gradinite in aceasta vara. Asta gratie celor de la Salvati Copiii, care anunta deschiderea gradinitelor estivale si a programelor de educatie remediala, pentru al 27-lea an consecutiv. De asemenea, "Scoala mobila" a organizatiei va ajunge la copiii cu acces redus sau inexistent la educatie, care traiesc in zone izolate sau in comunitati profund afectate de saracie.Programul "Gradinita ... citește toată știrea