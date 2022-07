Gramatica va fi din nou studiata la liceu, in viitor. Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a precizat ca va fi reintrodusa gramatica in noile planuri cadru de la liceu, care trebuie sa intre in vigoare din septembrie 2023, adica pentru elevii care in toamna aceasta intra in clasa a VII-a. "O noutate ar fi decizia de introducere in programa a gramaticii, pentru a sustine abilitatile de comunicare ... citeste toata stirea