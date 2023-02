Gratis pe RATBV, acum gratis si pe telegondolele (lui Copos)

Dupa ce au propus gratuitate totala pe transportul in comun, social-democratii brasoveni au o noua initiativa: gratuitate pentru copiii brasoveni care merg la schi in Poiana Brasov. Propunerea a fost facuta de consilierul local Raluca Stancu (PSD) Raluca Stancu, solicitarea ei fiind ca micutii din Brasov sa beneficieze de gratuitate la transportul pe cablu din Poiana Brasov o zi pe saptamana. "In perioadele de vacanta din timpul sezonului de schi, aceasta zi ar putea fi ziua de vineri, iar in ... citeste toata stirea