Gratis pentru copii, de 1 iunie, la muzee si la Biserica Neagra

In 1 iunie, mai multe institutii culturale au anuntat evenimente speciale dedicate copilor. Alte institutii au anuntat ca primesc copiii gratis. Un exemplu este Biserica Neagra, care a anuntat gratuitate, miercuri 1 Iunie, pentru copii si elevi pana in 18 ani.De asemenea, managerii institutiilor muzeale aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Brasov au convenit ca de Ziua Internationala a Copilului, toti vizitatorii cu varste mai mici de 18 ani sa beneficieze de intrare gratuita.Este ... citeste toata stirea