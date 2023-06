De sambata, 1 iulie, varstincii din Brasov vor beneficia de noile facilitati acordate in baza hotararii de Consiliu Local din luna mai. Astfel, seniorii cu varsta de pana la 70 de ani si venituri sub 2.100 de lei, precum si cei care au implinit cel putin 70 de ani si venituri de pana la 3.000 de lei, beneficiaza de transport gratuit in municipiul Brasov, odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Consiliului Local nr. 395/2023. De aceeasi gratuitate vor beneficia si veteranii din teatrele de ... citeste toata stirea