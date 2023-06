In cadrul programului Ssens by Daniela Gavankar, psihologii ofera gratuit sedinte de psihoterapie persoanelor preocupate de starea lor de bine si de vindecarea relatiilor lor.14 psihologi din toata tara au spus da in aceasta campanie, oferind 100 de sedinte gratuit, atat online cat si in cabinetele lor din Bucuresti, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava.Din Brasov, apare pe lista Andreea Tudor: "psihoterapeut integrativ; ajuta femeile sa se bucure de relatiile lor de cuplu si sa ajunga la ... citeste toata stirea