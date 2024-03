Grav accident rutier pe DN 13, in Padurea Bogatii, soldat cu sase victime

Un grav accident rutier s-a petrecut duminica, 24 martie a.c., in jurul orei 18.00, pe DN 13, in zona "Padurea Bogatii", cand un autoturism a intrat intr-un autocamion stationat. In urma impactului au rezultat 6 victime, dintre care 3 copii. Trei dintre victime, de sex masculin, sunt in varsta de 16 ani, 18 ani, respectiv 50 de ani. Acestea erau inconstiente si au necesitat intubarea. Toate cele 6 victime au fost transportate la spital."In urma impactului, cele ... citește toată știrea