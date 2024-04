Grav accident rutier pe DN1, la Avrig, in care au fost implicate trei autoturisme. Sunt patru victime printre care doi copii

Un grav accident rutier s-a petrecut pe DN1, in afara localitatii Avrig in dimineata de marti, 16 aprilie a.c., in care au fost implicare trei autoturisme. Patru persoane, care au suferit diverse leziuni, sunt asistate medical la fata locului, urmand sa se stabileasca daca este necesar transportul la spital. IPJ anunta ca, in timp ce conducea un autoturism spre Brasov, un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Brasov, din cauze care se vor stabili in urma cercetarilor, a patruns pe ... citește toată știrea