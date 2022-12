Grav accident rutier pe DN1, la Hula Bradului. Trei persoane au decedat si alte doua sunt grav ranite

Carambol cu trei masini s-a petrecut duminica seara, 4 decembrie a.c., la Hula Bradului, pe DN1. Trei persoane au decedat si alte doua au fost ranite grav."Duminica seara, in jurul orei 20.45, pe Drumul National 1, la kilometrul 293 +500 de metri, pe Hula Bradului, s-a produs un grav accident de circulatie soldat cu decesul a trei persoane si ranirea grava a altor doua. In accident au fost implicate trei autoturisme, in prezent desfasurandu-se cercetari in vederea stabilirii cauzei care a dus ... citeste toata stirea