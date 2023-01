Grav accident rutier pe DN1, la Persani. Doua persoane au ajuns la spital. Unul dintre soferi era beat

Un grav accident rutier a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Persani duminica, 8 ianuarie a.c., in jurul orei 9.30. Doua masini au intrat in coliziune, iar doua persoane au fost transportate la spital. In urma anchetei, dupa ce i-au testat pe soferi, politistii au constatat ca unul dintre conducatorii auto consumase alcool. Unul dintre conducatorii auto era beat."La data de 08.01.2022, in jurul orei 09.30, pe DN1, in zona localitatii Persani, pe un sector de drum in curba, a avut loc un ... citeste toata stirea