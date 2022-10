Grav accident rutier pe DN1, la Porumbacu de Jos. Doi barbati din judetul Brasov au fost transportati la spital

Un grav accident rutier s-a produs luni, 10 octombrie a.c., pe DN 1, km. 278, in afara localitatii Porumbacu de Jos. O masina si un autocamion au intrat in coliziune. Soferul unui autoturism care se deplasa spre Sibiu, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un autotren stationat in afara carosabilului, in loc special amenajat. In urma impactului au rezultat doua victime, soferul autoturismului in varsta de 46 de ani si pasagerul din autoturism, in varsta de 49 de ... citeste toata stirea